Кличко про Чагаєва, Хея, скляне підборіддя і непрофесіоналізм

Руслан Чагаєв зробив все, що було в його силах, задля перемоги, але цього виявилося недостатньо, цитує Associated Press слова Володимира Кличка, сказані після переконливого захисту чемпіонських поясів IBF і WBO в бою з узбецьким боксером.

"Не можна недооцінювати Чагаєва. Він зробив все сьогодні, але я був кращий", - зазначив Кличко-молодший.

Узбецький боксер погодився із своїм опонентом. "Впродовж бою я шукав ключі до перемоги, намагався пробити його захист, але просто нічого не зміг знайти", - сказав Чагаєв.

Кличко, якому на ранніх етапах кар`єри закидали, що він не тримає удар, жартома зауважив, що його більше за все непокоїв захист підборіддя. "Як ви знаєте, моє підборіддя зроблене із скла, тому мені не хотілося ним ризикувати..." - наводить його слова РІА "Новости".

Кличко ще раз повернувся до теми бою з Девідом Хеем, який був скасований через травму британського боксера, котрий дозволяв собі агресивні випади в адресу братів Кличків. "Я ніколи не мав справи з такими непрофесіоналами, як Хей і його команда". Кличко повідомив, що він розгляне можливість поєдинку з британцем надалі. "Думаю, що він закінчить бій на підлозі", - додав чемпіон світу.