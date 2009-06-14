Станіслав Богуш одружився (фото)

Неодружених парубків у Динамо поменшало

Воротар київського «Динамо» Станіслав Богуш одружився з киянкою Альоною. Церемонії одруження передувало вінчання в Києво-Печерській лаврі, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" Київ. Молодята познайомилися в серпні минулого року, через три дні після переїзду Стаса із Запоріжжя до Києва. «Медовий місяць» молодята проведуть на Мальдівських островах.

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