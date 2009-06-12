Рабинович хоче відсудити 1 мільйон у Прем'єр-ліги

Кандидат на пост президента Української Прем`єр-ліги (УПЛ) бізнесмен Вадим Рабинович подав позов до суду на керівництво УПЛ.

Позивач вимагає, щоб суд зобов`язав керівництво Прем`єр-ліги вжити заходів щодо тривалого процесу обрання президента цього елітного дивізіону українського футболу. Крім того, відомо, що Вадим Рабинович вимагає компенсацію матеріального і морального збитку, які були нанесені в результаті невиконання в.о. президента Прем`єр-ліги Віталієм Даніловим своїх обов`язків.

Як стало відомо Цензор.НЕТ, особистий позов Вадима Рабиновича до УПЛ складає близько 1 мільйона доларів.