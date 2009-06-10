Американський боксер-важкоатлет Майк Тайсон утретє одружився, повідомляє Лента.руз посиланням на Associated Press. Як стало відомо, шлюб 42-річний Тайсон і 32-річна Лакія Спайсер (Lakiha Spicer) узяли в Лас-Вегасі пізно увечері у суботу, 6 червня.

За словами власника каплиці La Bella Wedding, де відбулася церемонія, Тайсон і його наречена одержали дозвіл на вступ до шлюбу за 30 хвилин до весілля.

Тайсон втретє одружився за два тижні після смерті його чотирилітньої дочки Іксодес (Exodus), загиблої в результаті нещасного випадку, - на шиї дитини затягнувся дріт від бігової доріжки. Матір`ю Іксодес була одна з коханих Тайсона, з якою він не був офіційно одружений.