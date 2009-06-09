Валуєв: Кличко ризикує своїм здоров'ям

Російський боксер-важкоатлет Микола Валуєв пояснив у своєму блозі, чому він відмовився зустрітися на рингу з українцем Володимиром Кличком 20 червня 2009 року. Валуєв відзначив, що у нього було б дуже мало часу на підготовку. За словами російського боксера, до такого бою потрібно готуватися не менше ніж три місяці.

Володимир Кличко 20 червня мав провести поєдинок з англійцем Девідом Хеєм, проте цей бій зірвався через травму Хея. Кличко-молодший звернувся до Валуєва з пропозицією замінити Хея. Валуєв, у якого раніше зірвався запланований на 30 травня поєдинок з узбеком Русланом Чагаєвим, відповів Кличку відмовою. У результаті українець домовився про бій з Чагаєвим.

За словами Валуєва, для Чагаєва поєдинок з Володимиром Кличком - "останній шанс". Росіянин висловив здивування рішенням Кличка зустрітися з узбецьким боксером. За словами Валуєва, українець ризикує своїм здоров`ям, оскільки Чагаєв хворий на гепатит. За неофіційною інформацією, саме гепатит Чагаєва став причиною відміни його бою з Валуєвим.

Російський важкоатлет розповів, що у вересні або жовтні 2009 року він може зустрітися із старшим братом Володимира - Віталієм Кличком. За словами Валуєва, провести цей поєдинок хочуть і він, і українець.

Валуєву належить титул чемпіона за версією WBA (Всесвітня боксерська асоціація). Володимир Кличко є чемпіоном світу за версіями IBF (Міжнародна боксерська федерація) і WBO (Всесвітня боксерська організація). Віталієві Кличку належить титул WBC (Всесвітня боксерська рада).

Лента.ру