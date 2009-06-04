«Шахтар» стрибнув на 6-е місце в рейтингу IFFHS

Згідно з даними Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS), донецький «Шахтар» серед 350 кращих футбольних клубів світу на сьогоднішній день займає шостий рядок.

Як відзначає прес-служба донецького клубу, скрупульозний підрахунок досягнень клубів вівся протягом 12 місяців — з 1 червня 2008 року по 31 травня 2009 року. За цей час «гірники» заробили в свій актив 245,5 балла. Такий показник дозволяє дончанам розташуватися в рейтингу на одну позицію вище, ніж київське «Динамо». Якщо кияни в порівнянні з минулим місяцем не зрушили з сьомого рядка, то «помаранчево-чорні» зробили пристойний стрибок з десятої позиції на шосту.

Верхівку ж своєрідного списку найсильнішихна двох розділили «Барселона» і «Манчестер Юнайтед».

Україна в цьому рейтингу IFFHS представлена шістьма клубами:

Місце Команда Рейтинг

6 (10) «Шахтар» 245,5

7(7) «Динамо» 234,5

43 (48) «Металіст» 157,0

181 (312) «Ворскла» 84,5

299 (312) «Дніпро» 68,5

346 (347) «Таврія» 63,5