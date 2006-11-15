Суркіс - Колесникову: ”Боря, ты не прав”

Федерація футболу України вважає безпідставними вимоги віце-президента ФК “Шахтар” Бориса КОЛЕСНИКОВА щодо відставки президента ФФУ Григорія СУРКІСА. Про це йдеться в заяві прес-служби ФФУ, переданій УНІАН.

У документі зазначено, що сьогодні народний депутат України, голова Донецької обласної федерації футболу та водночас віце-президент ФК „Шахтар” (Донецьк) Б.КОЛЕСНИКОВ повідомив журналістам, що очолювана ним федерація ініціюватиме скликання конференції ФФУ, де вимагатиме відставки Г.СУРКІСА з посади президента ФФУ.

У ФФУ вважають, що це “є наслідком невдоволення головного тренера „Шахтаря” арбітражем матчу „Динамо” – „Шахтар”.

У зв’язку з наведеним прес-служба Федерації футболу України заявляє: “Якщо пан КОЛЕСНИКОВ вважає, що в Донецьку можна одній людині обіймати посаду голови обласної федерації та віце-президента клубу, то це не дає йому жодного права вимагати відставки вищого посадовця вітчизняного футболу лише на тій підставі, що його рідний брат очолює динамівський клуб”.

Також у документі наголошується, що, намагаючись безпідставно зіпсувати імідж голови національної федерації футболу, “пани ЛУЧЕСКУ та КОЛЕСНИКОВ, як учасники Всеукраїнських змагань з футболу, порушують низку статей Дисциплінарних правил ФФУ, Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед професіональних команд”.

Як повідомлялося, президент футбольного клубу «Шахтар», народний депутат України Рінат АХМЕТОВ вважає, що в українському футболі існує системна проблема перебування власника провідного клубу країни ФК "Динамо" (Київ) на посаді президента Федерації футболу України.

«Я поважаю Григорія СУРКІСА як власника футбольного клубу «Динамо» і як президента ФФУ, але я не погоджуся з тим, що власник клубу і президент ФФУ - це одна особа. Це означає конфлікт інтересів, це системна проблема», - підкреслив Р.АХМЕТОВ.

6 листопада ФК "Динамо" (Київ) з рахунком 1:0 обіграло ФК "Шахтар" (Донецьк). За весь матч португальський суддя Паоло КОШТУ показав 7 жовтих карток, 3 червоних і видалив з тренерської лавки наприкінці першого тайму головного тренера "Шахтаря" Мірча ЛУЧЕСКУ.