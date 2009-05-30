Чемпіонський бій за версією WBA скасований

Бій за титул чемпіона світу за версією WBA (Світова боксерська асоціація) між росіянином Миколою Валуєвим і узбецьким боксером Русланом Чагаєвим скасований, повідомляє 29 травня агентство Associated Press.

Причиною скасування бою, який мав відбутися 30 травня в Гельсінкі, стала невідповідність Чагаєва "медичним вимогам" Федерації боксу Фінляндії. Подробиці цієї невідповідності представники федерації повідомити відмовилися, оскільки розголошення інформації про стан здоров`я приватної особи суперечить законам Фінляндії.

За інформацією фінських ЗМІ, на які посилається агентство, Чагаєв хворий на гепатит.

У бою проти Чагаєва Валуєв мав захищати титул чемпіона світу за версією WBA. Чагаєв, нагадує Лента.ру, є "тимчасово нечинним чемпіоном" WBA: після перемоги над Валуєвим в квітні 2007 року він одержав чемпіонський титул, проте не зміг вийти на матч-реванш через травму, і титул, що став вакантним, знову здобув Валуєв.