У фіналі ЧС-2006 футболісти зіграють позолоченим м`ячем

Фінальний матч чемпіонату світу з футболу - 2006 буде зіграно спеціальним позолоченим м`ячем. Команда-переможниця одержить не тільки Кубок світу, а й спортивний снаряд, яким вона зможе розпоряджатися на свій розсуд впродовж найближчих чотирьох років, повідомляє британське видання The Times.

На решті всіх матчів турніру вперше з 1994 року використовуватимуться м`ячі класичного чорно-білого забарвлення. Зазначимо, що представник компанії Adidas (офіційний виробник м`ячів для ЧС-2006) не підтвердив інформацію про колір м`яча на фінальному матчі, зауваживши лише, що він матимемо "позолочені фрагменти".

Модель м`яча, яким гратимуться матчі турніру, дістала назву Teamgeist ("Командний дух"). Цікаво, що чорний і білий кольори є основними в комплекті форми господарів чемпіонату - збірної Німеччини.

Лента.ру