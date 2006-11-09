Динамо переносить чотири внутрішні матчі

На засіданні бюро української ПФЛ було задоволено клопотання ФК «Динамо» (Київ) про перенесення чотирьох матчів чемпіонату і Кубка України на інші дати у зв`язку з участю клубу в Лізі чемпіонів.

Так, матч 15-го туру чемпіонату України «Динамо» - «Арсенал» відбудеться 17 листопада замість 18 листопада, а гра 16-го туру «Чорноморець» - «Динамо» пройде 26 листопада замість 25 листопада, передає Обком з посиланням на Спорт-Експрес.

Крім того, на засіданні були змінені дати проведення чвертьфінальних кубкових поєдинків, в яких «Дніпро» зустрінеться з київським «Динамо».

Перша зустріч цих команд, яка, нагадаємо, пройде в Києві, відбудеться 1 грудня, відповідь - 10 грудня в Дніпропетровську.

Нагадаємо, що решта матчів чвертьфінальної стадії Кубка України відбудеться 2 і 9 грудня.