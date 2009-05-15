Покер стане олімпійським видом спорту?

Міжнародний олімпійський комітет визнає покер видом спорту, з великою часткою ймовірності, протягом найближчого року, заявив РІА “Новости” президент Федерації спортивного покеру Росії Дмитро Лєсной.

За його словами, перший крок до такого визнання вже зроблено: сім країн, зокрема Росія, заснували в Лозанні Міжнародну федерацію покеру.

"Покер хоче приєднатися до сімейства логічних ігор, які офіційно визнані МОК спортивними: шахи, шашки, карткова гра бридж і го. Підготовка юристами всіх необхідних паперів забере, можливо, рік, можливо, півроку", - зазначив він.

"У нас відкрита система членства, і я думаю, що протягом, скажімо, півроку кількість членів міжнародної федерації зросте принаймні до 30-40 країн", - додав співрозмовник агентства.