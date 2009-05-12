УЄФА знову може відкласти визначення міст Євро-2012?

Виконком УЄФА на своєму засіданні 13 травня може не назвати остаточно всіх міст в Україні й Польщі, де пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: “Підготовка України до Євро-2012: попередні підсумки, перспективи міст-претендентів” висловив експерт “Комітету суспільного контролю ЧЄ-12” Андрій КАПУСТІН.

”Сьогодні пролунала інформація першого віце-президента Федерації футболу України Сергія СТОРОЖЕНКА про те, що УЄФА завтра може не назвати остаточно всіх міст, де проходитимуть фінальні ігри Чемпіонату Європи з футболу 2012 року”, - сказав А.КАПУСТІН.

За його словами, одним з аргументів на користь цієї думки може бути те, що на такі чемпіонати міста називаються за два роки до початку турніру, тобто, “може йтися про червень 2010 року, а не про травень 2009-го”.

Експерт вважає, що “в цьому є якийсь резон, тому що зупинити на скаку 12 міст, які сьогодні активно включені в процес підготовки, було б не зовсім логічно”. Він відзначив, що українські міста лише в 2009 році взяли якийсь темп.

Крім того, додав А.КАПУСТІН, розпочаті проекти з підготовки до турніру в містах, які не будуть названі, можуть перетвориться на довгобуди, а активне оновлення інфраструктури в таких містах може зовсім зупинитися. Тому він переконаний, що ще один рік буде лише на користь Україні.

Натомість, Євген ЧЕРВОНЕНКО наголосив, що в разі визначення міст-господарів матчів Євро-2012 кошти на підготовку витрачатимуться ефективніше. Зокрема, він вважає, що вдасться уникнути “розпорошування” коштів з державного бюджету, які будуть сконцентровані на певних містах.

Разом з тим, експерти, відповідаючи на питання журналістів, відмовилися дати особисті прогнози щодо того, на яких містах УЄФА зупинить свій вибір. Водночас вони наголосили, що сподіваються на справедливий й економічно виправданий для України «фінальний вердикт УЄФА».

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА за результатами засідання 12-13 травня визначить міста в Україні і Польщі, які прийматимуть Євро-2012. Зараз за право прийняти матчі європейської футбольної першості 2012 року змагаються по шість міст у кожній країні.

За даними Reuters, польські Варшава, Познань, Вроцлав і Гданьськ будуть названі вчасно, а що стосується України, то сприятлива ситуація з Києвом і Донецьком. УЄФА має сумніви, що Львів і Дніпропетровськ зможуть провести Євро-2012 на необхідному рівні. З резервних міст Харків має кращі шанси, а вибір Одеси мало ймовірний.

За даними неназваного джерела, не виключено, що місця двох українських міст займуть Хожув і Краків - "запасні" міста від Польщі.