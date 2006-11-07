Найближчої середи Шевченко порадує вболівальників

Головний тренер англійського футбольного клубу "Челсі" Жозе МОУРІНЬЮ повідомив про те, що форвард команди Андрій ШЕВЧЕНКО пропустив недільний матч з "Тоттенхемом" (1:2) через травму, але зможе вийти на поле вже в найближчу середу. 8 листопада лондонці в рамках 1/8 фіналу Кубка Англійської ліги зустрінуться з "Астон Віллою", повідомляє Лента.ру.

"Сподіваюся, в середу він зможе зіграти. ШЕВЧЕНКО вже провів перше тренування без обмежень, отже, якщо в найближчий день нічого не трапиться, він вийде на поле в матчі з "Астон Віллою", - цитує словам Ж.МОУРІНЬЮ інтернет-видання tribalfootball.com.

Зазначимо, що А.ШЕВЧЕНКО, що лікував ушкодження м`яза ноги, пропустив не тільки матч із "Тоттенхемом", але й гостьову зустріч Ліги чемпіонів проти "Барселони" (2:2). Через травму українського форварда Ж.МОУРІНЬЮ в останніх матчах перейшов на гру в одного чистого форварда (Дідьє ДРОГБА).