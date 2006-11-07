FIFPro назвала кращого футболіста світу

Атакуючий півзахисник збірної Бразилії і іспанської "Барселони" РОНАЛДІНЬО другий рік поспіль визнаний кращим гравцем світу за версією FIFPro – Асоціацією професійних футболістів, в якій перебуває більше 42 тисяч членів. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Нагорода FIFPro вручається всього лише другий раз в історії, але вважається не менш престижною, ніж "Діамантовий м`яч", яким нагороджується кращий футболіст світу за версією ФІФА. На цю нагороду претендували 55 чоловік, проте колеги вибрали РОНАЛДІНЬО, оцінивши його внесок у перемогу "Барселони" в чемпіонаті Іспанії і Лізі чемпіонів.

Одноклубник РОНАЛДІНЬО, півзахисник збірної Аргентини Ліонель МЕССІ був названий кращим молодим футболістом світу. Крім того, "Барселона" одержала приз "Гравці за мир", а форвард каталонської команди і збірної Нігерії Самуель Ето`О одержав спеціальний приз за свій внесок у розвиток африканського футболу.

FIFPro назвала і символічну збірну світу, до якої увійшли: воротар - Джанлуїджі БУФФОН (Італія); захисники - Ліліан ТЮРАМ (Франція), Фабіо КАННАВАРО (Італія), Джон ТЕРІ (Англія), Джанлука ДЗАМБРОТТА (Італія); півзахисники – Зінедін ЗІДАН (Франція), Андреа ПІРЛО (Італія), КАКА (Бразилія), РОНАЛДІНЬО (Бразилія); нападаючі – Самуель Ето`О (Камерун), Тьєррі АНРІ (Франція).