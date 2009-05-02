Ель-Каддурі не проти залишити Динамо
12:47, 02 травня 2009Спорт
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Футболіста чекають у Франції?
Захисник київського "Динамо" Бадр Ель-Каддурі зізнався, що готовий спробувати свої сили в іншому чемпіонаті.
"Якщо до мене надійде офіційна пропозиція, і вона всіх влаштує, то вирішуватимемо питання з керівниками "Динамо". Вони цілком готові на переговори. Я ж відкритий для пропозицій. Було б чудово пограти в іншому чемпіонаті", - цитує Ель-Каддурі Mercato365.
Додамо, що за повідомленнями французької преси, в послугах Ель-Каддурі зацікавлені "ПСЖ" і "Марсель".
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