Ель-Каддурі не проти залишити Динамо

Захисник київського "Динамо" Бадр Ель-Каддурі зізнався, що готовий спробувати свої сили в іншому чемпіонаті.

"Якщо до мене надійде офіційна пропозиція, і вона всіх влаштує, то вирішуватимемо питання з керівниками "Динамо". Вони цілком готові на переговори. Я ж відкритий для пропозицій. Було б чудово пограти в іншому чемпіонаті", - цитує Ель-Каддурі Mercato365.

Додамо, що за повідомленнями французької преси, в послугах Ель-Каддурі зацікавлені "ПСЖ" і "Марсель".

Чемпионат.ру