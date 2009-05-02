На НСК “Олімпійський” відбудеться останній матч на старому газоні

5 травня на полі НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між збірною спортивних журналістів і командою учасників реконструкції стадіону (Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту і будівельників).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінспорту, початок зустрічі о 12.00, тривалість матчу - 2 тайми по 30 хв. Перерва 10 хв.

Учасники футбольного поєдинку останній раз зіграють на уславленому спортивному газоні стадіону Національного спорткомплексу напередодні його демонтажу, зазначили в прес-службі.

Після матчу відбудеться прес-конференція "Про хід виконання робіт з реконструкції НСК "Олімпійський" за участю міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА.

Довідка УНІАН. Реконструкція НСК “Олімпійський“ проводиться в рамках підготовки України до Євро-2012. Готовність арени до прийому матчів чемпіонату визначена УЄФА як обов`язкова умова для проведення турніру в нашій державі. Будівельно-монтажні роботи на спорткомплексі почалися 1 грудня 2008 року і здійснюються холдинговою компанією «Київміськбуд». Їх завершення заплановане на грудень 2010 року, а введення стадіону в експлуатацію - на червень 2011 року.

Загальна місткість оновленого стадіону становитиме 69 тис. 423 глядачі.

Вартість реконструкції спорткомплексу становить 2 млрд. 114 млн. 726,9 тис. грн. Фінансування робіт проводиться з державного бюджету України.