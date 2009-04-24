Почалися змагання з гірськолижного спорту пам'яті Йосипа Тура

У Закарпатті сьогодні стартували Всеукраїнські змагання з гірськолижного спорту «Меморіал Йосипа Тура». Про це УНІАН повідомив директор Центру олімпійської підготовки в Закарпатській області Золтан МИНАЙ.

За його словами, відбулася відкрита першість Закарпатської області з гірськолижного спорту пам’яті Йосипа Тура.

Участь у змаганнях взяли 75 спортсменів з Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей.

Змагання проходять в урочищі Драгобрат у Рахівському районі Закарпаття.

Організатори - Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту, Управління у справах молоді та спорту Закарпатської області, Федерація лижного спорту України.

Днями прес-служба Федерації лижного спорту України повідомила, що Всеукраїнські змагання з гірськолижного спорту «Меморіал Йосипа Тура», призначені на 19 - 22 квітня, перенесено на 23-25 квітня у зв`язку з тим, що 19 квітня весь православний світ святкував Пасху.

Довідка УНІАН. Йосип Тур – відомий тренер з гірськолижного спорту, директор школи гірськолижного спорту, заслужений тренер СРСР. Усе своє життя пропрацював у м. Рахові.