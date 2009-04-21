Динамівці пішли у «відпустку»

Після поєдинку 24-го туру чемпіонату України "Кривбас" – "Динамо" (2:1) наставник киян Юрій Сьомін надав своїм підопічним кілька днів вихідних. Група гравців, які регулярно виходять в основному складі команди, на яку нинішньої весни випало основне навантаження, одержала три дні відпочинку й проведе наступне тренування в четвер. Інші гравці, які не постійно потрапляють до "основи", відпочинуть на день менше, зібравшись у Конча-Заспі в середу. Нагадаємо, наступний матч "Динамо" проведе в неділю, 26-го квітня, проти ФК "Харків".

Попереду на команду очікує надскладна кінцівка сезону. Незважаючи на впевнений виступ протягом останніх десяти місяців, саме за результатами матчів квітня-травня стане відомий результат виступів "Динамо" у трьох турнірах – чемпіонаті й Кубку України, а також Кубку УЄФА. Пауза, яка виникла між матчами, дозволить гравцям і тренерам перевести подих і з новими силами продовжити вирішувати поставлені високі завдання, зазначає прес-служба ФК "Динамо" Київ.

За індивідуальною програмою продовжує займатися Артем Кравець. Нападник щодня працює з тренером з фізподготовки і, цілком можливо, повністю залікує травму й набере оптимальні кондиції до кінця квітня.