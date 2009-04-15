Директором Євро-2012 в Україні призначили посла у Хорватії

Керівником Місцевого організаційного комітету Євро-2012 і, відповідно, директором турніру в Україні стане Назвичайний і Повноважний посол України в Хорватії Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

Він зазначив, що ця кадидатура погоджена з УЄФА, і висловив сподівання, що за кілька днів Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнить М.ЛУБКІВСЬКОГО з посади посла, щоб той розпочав роботу над реалізацією проекту Євро-2012 в Україні.

Як повідомляв УНІАН, місцевий організаційний комітет є спільною структурою УЄФА і ФФУ, відповідальною за організацію проведення чемпіонату в Україні. Його діяльність фінансуватиметься з коштів Європейського футбольного союзу, а повний штат (понад 200 осіб) буде набрано лише напередодні чемпіонату. Наразі завершується розробка статуту та функціональних завдань оргкомітету і їх погодження з УЄФА.

Подібний місцевий організаційний комітет УЄФА створює і в Польщі спільно з Польським футбольним союзом.