Результати 32-го туру англійської Прем'єр-ліги

Двома матчами закінчився 32-й тур англійської Прем`єр-ліги

Астон Вілла - Евертон 3:3 (Кар’ю 33, Мілнер 55, Баррі 67 - Феллаїні 19, Кахілл 23, Пієнаар 53)

Манчестер Ситі - Фулхем 1:3 (Айрленд 28 - Демпсі 50, 83, Етуху 59)

Нагадаємо, що вчора відбулися ігри

Ліверпуль - Блекберн 4:0 (Торрес 5, 34, Аггер 84, Нгог 90)

Челсі - Болтон 4:3 (Баллак 41, Дрогба 49, 63, Лампард 60 - О`Брайєн 70, Басхам 74, Тейлор 79)

Віган - Арсенал 1:4 (Мідо 18 - Волкотт 61, Сільвестр 71, Аршавін 89, Сонг 90+1)

Міддлсбро - Халл Сіті 3:1 (Тунджай 3, Бейтс 29, Кінг 90 - Манушу 9)

Портсмут - Вест Бромвич 2:2 (Кабул 33, Кранчар 65 - Грінінг 48, Брант 62)

Сандерленд - МЮ 1:2 (Джонс 56 - Скоулз 19, Македа 76)

Тоттенхем - Вест Хем 1:0 (Павлюченко 65)

Сток Сіті - Ньюкасл 1:1 (Діань-Фай 43 - Керолл 81)

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Становище в трійці лідерів не змінилося: МЮ (71 очко, гра у запасі), Ліверпуль (70), Челсі (67).

Друга трійка: Арсенал (61), Астон Вілла (53), Евертон (52).

Середина таблиці: Вест Хем (44), Фулхем (43), Тоттенхем і Віган (по 41).

З 11-го по 19-е місце результат команд знижується плавно: Ман.Сіті (38), Болтон (37), Сток Сіті (36), Портсмут (34, гра у запасі), Халл Сіті та Блекберн (по 34), Сандерленд (32), Ньюкасл та Міддлсбро (по 30).

Вест Бромвич в ролі безнадійного останнього - 25 очок.