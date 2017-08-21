Голова Житомирської ОДА Гундич перевірив, як проходить тренування футбольного клубу "Полісся"

В ОДА провели "оглядини" нових гравців та підтримали команду у нелегкий час.

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич перевірив, як проходить тренування футбольного клубу «Полісся. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації. Читайте такожЩе одна команда Другої ліги пропустить гостьовий матч через фінансові труднощі «Зайнявся посиленням футбольної команди «Полісся». Маємо підтримати наших у нелегкий час. Провели "оглядини" нових гравців», – сказав Гундич. Як повідомлялося, у Житомирі підряднику доручили прискорити реконструкцію стадіону "Полісся".

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