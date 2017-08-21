Голова Житомирської ОДА Гундич перевірив, як проходить тренування футбольного клубу "Полісся"
12:48, 21 серпня 2017Спорт
95
В ОДА провели "оглядини" нових гравців та підтримали команду у нелегкий час.
Гундич перевірив, як проходить тренування / www.wallpapersdb.org
Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич перевірив, як проходить тренування футбольного клубу «Полісся. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.
Читайте такожЩе одна команда Другої ліги пропустить гостьовий матч через фінансові труднощі
«Зайнявся посиленням футбольної команди «Полісся». Маємо підтримати наших у нелегкий час. Провели "оглядини" нових гравців», – сказав Гундич.
Як повідомлялося, у Житомирі підряднику доручили прискорити реконструкцію стадіону "Полісся".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter