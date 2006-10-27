Футбол і бізнес - цифри від донецького ”Шахтаря”

ЗАТ «ФК «Шахтар» планує збільшити статутний фонд у 2,15 раза – до 659 млн. грн. шляхом додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості.

Про це йдеться в повідомленні ЗАТ в газеті «Урядовій кур’єр» від 27 жовтня.

ЗАТ «ФК «Шахтар» має намір додатково випустити 353,5 млн. штук простих акцій номінальною вартістю 1 грн., для поповнення оборотних коштів і забезпечення подальшого розвитку компанії.

Закрите (приватне) розміщення акцій додаткової емісії проводитиметься в два етапи: з 1 по 21 лютого і з 22 по 28 лютого 2007 року.

Рішення про проведення додаткової емісії передбачається затвердити на загальних зборах акціонерів ЗАТ, які заплановані на 12 грудня ц.р.

Довідка УНІАН. Станом на 31 грудня 2005 року, 99,8363% акцій ФК "Шахтар" (Донецьк)" належали компанії “Систем Кепітал Менеджмент” (Донецьк). 90% ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент" належить Рінату АХМЕТОВУ.

З квітня 2006 р. головою Наглядової ради ФК «Шахтар» став гендиректор СКМ Олег ПОПОВ.

Бюджет футбольного клубу «Шахтар» у 2004/2005 рр. становив 84,5 млн. доларів. Чистий дохід ФК «Шахтар» за 2005 рік становив 28,01 млн. грн., чистий збиток – 146,75 млн. грн.

Статутний фонд ФК «Шахтар» у 2005 році було збільшено в 3,4 раза – до 305,5 млн. грн.