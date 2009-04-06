Луческу хоче опустити гравців Шахтаря на землю

Футболістам донецького "Шахтаря" необхідно опуститися з небес на землю і реабілітуватися за поразку у Запоріжжі перемогою над французьким "Марселем" у 1/4 Кубку УЄФА. Про це заявив головний тренер "гірників" Мірча Луческу на післяматчевій прес-конфренції.

"Перемога "Металурга" цілком заслужена. Коли ми готувалися до гри, аналізували її, говорили, що дуже важливим буде початок гри. Суперник на початку поєдинку чинив на нас досить великий тиск. В цілому запорізька команда зіграла так, як потрібно для того, щоб завоювати три очки", - сказав тренер донеччан.

За його словами, "Шахтар" знав, що козирем суперників буде гра на другому поверсі при стандартних положеннях.

"Так і вийшло, особливо в першому таймі. Так гол вони і забили. А в другому таймі вони діяли так, щоб зберегти переможний результат: знали, як тягнути час, вибивати куди заманеться", - додав румунський фахівець.

На думку Луческу, суддя мав додавати до основного часу матчу не три хвилини, а більше, "бо стільки часу додається, коли проводяться лише заміни".

"Господарі поля хотіли добитися результату, вони його і добилися", - зазначив тренер "Шахтаря".

Як повідомив Луческу, коли футболісти повертаються з національних збірних, постійно бувають "якісь не такі ігри".

"Ні ті, хто виїжджав, ні ті, хто залишився удома, не показали, що готові до сьогоднішньої гри на належному рівні. Якщо реабілітація і можлива, то лише в четвер в матчі з "Олімпіком". Якщо діятимемо так, як сьогодні, то шансів перемогти небагато".

Луческу також наголосив, що набагато краще було б, якщо б "Шахтар" виграв - тоді був би настрій, і ентузіазм перед грою з "Олімпіком".

"З іншого боку, можливо, футболісти опустяться на землю і по-іншому готуватимуться до гри у четвер, постараються зробити все можливе - обіграти "Олімпік" і реабілітуватися за програш. Хоча зробити це буде дуже складно", - додав він.

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