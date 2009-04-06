Результати 22 туру Чемпіонату України з футболу

Ворскла і Шахтар спотикаються

22 тур Чемпіонату України з футболу видався багатим на несподіванки. Результати матчів: Металург Д - Динамо Київ 0 : 2 (Алієв 45 пен., Вукоєвіч 56) Металург З - Шахтар 1 : 0 (Невмивака 3) Металіст - Дніпро 3 : 2 (Девіч 9, 45 пен., Коельйо 50 - Бєлік 23, Ротань 64) Ворскла - Іллічівець 2 : 3 (Маркоскі 36, 56 - Кашевський 15, Оберемко 88, Воробей 90) Чорноморець - Таврія 0 : 2 (Ковпак 39 пен., Ідахор 79) Арсенал - ФК Львів 0 : 0 Кривбас - Зоря 2 : 1 (Булку 8, Максимов 75 - Антонов 11) Карпати - ФК Харків 0 : 2 ( Гунчак 18 пен., Платон 86) Становище в турнірній таблиці football.ua

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