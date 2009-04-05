Володимир Кличко одержить нагороду в Нью-Джерсі

7 квітня в Ньюарку (штат Нью-Джерсі) відбудеться звана вечеря, на якій будуть вручені нагороди боксерам. Влаштовує це шоу компанія C.O.M.B.A.T.T. спільно з Ларрі Хаззардом, а церемонія відбудеться вже всьоме.

Як повідомляє Fightnews.com, одна з нагород дістанеться Володимиру Кличку. На церемонію прийдуть також Шейн Мозлі, Еммануель Стюард, Бернард Хопкінс, Томаш Адамек та інші відомі боксери і тренери.

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