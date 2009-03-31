Протасов знайшов роботу

Екс-тренер "Дніпра" Олег Протасов, який залишався безробітним після того, як залишив "Кубань" в листопаді, працевлаштувався. Про це пише газета "Сегодня".

"Я зараз їду з Афін у Салоніки. В принципі, з керівництвом "Іракліса" ми про все домовилися. Сьогодні або завтра повинен підписати контракт, — сказав Протасов, який інший грецький клуб "Олімпіакос" шість років тому привів до титулу чемпіонів країни. — Роботу почну не зараз, з літа. Правда, за умови, що "Іракліс" не вилетить з вищого дивізіону. Втім, думаю, що все у них буде нормально (щоб знизитися в класі, команді з Салонік потрібно примудритися програти всі три матчі, що залишилися в чемпіонаті). Мій контракт буде розрахований на два роки. Завдання — зробити команду, яка б боролася за четверте-п`яте місця в національній першості Греції, тобто за участь e єврокубках. Бюджет клубу не дуже великий, суми — неспівставні з Україною і Росією, але ця команда ніколи не була особливо багатою. І проте вона має бути на пристойному рівні".

Помічником українця в "Іраклісі" буде Нікос Карідас, з яким тренер працював у "Дніпрі" і "Кубані".