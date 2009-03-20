Україна подала заявку на проведення хокейного ЧС-2014

Україна презентувала заявку на проведення Чемпіонату світу з хокею 2014 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації хокею України, попередня презентація заявок на право проведення чемпіонату світу 2014 року пройшла 17 березня в штаб-квартирі Міжнародної федерації хокею (IIHF) у Цюріху (Швейцарія).

Із п’яти країн-кандидатів після попередньої презентації з боротьби вибула Чехія. Таким чином, на право прийняти чемпіонат світу претендують Білорусь, Угорщина, Латвія та Україна.

За даними Федерації хокею, делегація України блискуче презентувала свою програму і отримала високу оцінку Заявочного комітету IIHF.

Переможець тендеру на право проведення чемпіонату світу 2014 визначиться на щорічному Конгресі IIHF, який з 7 по 9 травня цього року відбудеться у Берні.

У Федерації хокею також зазначили, що у випадку отримання Україною права на проведення чемпіонату світу вже в цьому році можна буде очікувати початку робіт з будівництва 12-тисячної льодової арени у Києві, на якій будуть змагатися найсильніші хокейні збірні світу.