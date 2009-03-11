Українка стала третьою в гонці на Кубку світу з біатлону

Українка Віта СЕМЕРЕНКО стала третьою в індивідуальній гонці на 15 км на етапі Кубку світу з біатлону в канадському місті Ванкувер.

Як передає кореспондент УНІАН, впродовж змагання В.СЕМЕРЕНКО лише один раз схибила на третьому вогневому рубежі і поступилася німкені Сімоне ХАУСВАЛЬД (1-е місце) 1 хвилину 5 секунд та росіянці Ользі ЗАЙЦЕВІЙ (друге місце) 39,3 секунди.

Другою серед українок стала Оксана ХВОСТЕНКО, яка з одним промахом також на третьому рубежі посіла 12-ту сходинку і поступилася лідеру 2 хвилини 57 секунд, Валя СЕМЕРЕНКО з трьома промахами стала 16-ою з відставанням у 3 хвилини 24 секунди, Олена ПІДГРУШИНА також з трьома промахами – 34-ою з відставанням у 4 хвилини 43 секунди.

В.СЕМЕРЕНКО 23 роки. Сьогоднішній результат став кращим досягненням спортсменки за всю її кар’єру в індивідуальних гонках на етапах Кубку світу.