Луческу назвав «проблему номер один»
08:46, 10 березня 2009Спорт
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Перший матч з ЦСКА - у четвер
Тренер українського "Шахтаря" Мірча Луческу перед матчем з московським ЦСКА в 1/8 фіналу Кубка УЄФА назвав "проблемою номер один" штучний газон стадіону "Лужники". Луческу відзначив, що гравцям "Шахтаря" знадобиться час, щоб адаптуватися до незвичного газону. Про це пише газета "Спорт-Экспресс".
Луческу розповів, що дивився перший тайм матчу за Суперкубок Росії, в якому ЦСКА зустрічався з "Рубіном". За словами тренера "Шахтаря", москвичі, які набрали хорошу форму, виглядали сильнішими. Луческу також відзначив, що ЦСКА було звичніше, ніж "Рубіну", грати на штучному газоні.
Перший матч "Шахтаря" і ЦСКА відбудеться у четвер, 12 березня, в Москві. Гра у відповідь пройде в Донецьку 19 березня.
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