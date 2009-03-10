Луческу назвав «проблему номер один»

Тренер українського "Шахтаря" Мірча Луческу перед матчем з московським ЦСКА в 1/8 фіналу Кубка УЄФА назвав "проблемою номер один" штучний газон стадіону "Лужники". Луческу відзначив, що гравцям "Шахтаря" знадобиться час, щоб адаптуватися до незвичного газону. Про це пише газета "Спорт-Экспресс".

Луческу розповів, що дивився перший тайм матчу за Суперкубок Росії, в якому ЦСКА зустрічався з "Рубіном". За словами тренера "Шахтаря", москвичі, які набрали хорошу форму, виглядали сильнішими. Луческу також відзначив, що ЦСКА було звичніше, ніж "Рубіну", грати на штучному газоні.

Перший матч "Шахтаря" і ЦСКА відбудеться у четвер, 12 березня, в Москві. Гра у відповідь пройде в Донецьку 19 березня.

Лента.ру