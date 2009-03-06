Гучна відставка в США

Про намір покинути свій пост заявив глава національного олімпійського комітету країни Джим Шерр.

Відставку Джима Шерра американські журналісти і спортивні чиновники зустріли із здивуванням. Про свій відхід глава національного олімпійського комітету оголосив сам. Неясно тільки в чому причина такого рішення. Багато хто вважає, що Шерр відмовився керувати комітетом, тому що той останнім часом зіткнувся з серйозними фінансовими труднощами. Кілька днів тому Шерр оголосив, що комітет скоротить зарплати співробітників на 15 відсотків, щоб зберегти в своєму бюджеті 7 мільйонів доларів і спробувати пристосуватися до нових економічних умов. А в лютому стало відомо, що США не подаватиме заявку на проведення зимових олімпійських ігор 2018.

Джим Шерр залишить свій пост 31 березня. З 1 квітня виконувати обов`язки керівника буде член ради директорів комітету Стефані Стрітер.

Эхо Москвы