Роналдо підбили око мікрофоном

Бразильський футболіст Роналдо дістав удар мікрофоном в око від одного з репортерів, які намагалися узяти в нього інтерв`ю після матчу Кубка Бразилії "Корінтіанс" - "Ітумбіара". Відразу після фінального свистка журналісти, які вибігли на поле, оточили Роналдо, і один з них ударив футболіста мікрофоном, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Через деякий час праве око футболіста дуже запухло і поряд з ним утворився синяк. Після цього інциденту Роналдо швидко залишив поле, відмовившись відповідати на запитання журналістів.

Матч у складі "Корінтіанса, що відбувся в ніч з 4 на 5 березня, став для Роналдо першим за 13 місяців. У лютому 2008 року в грі за "Мілан" він отримав розрив хрестоподібної зв`язки лівого коліна. У матчі з "Ітумбіарою" (2:0), Роналдо вийшов на поле на 66-ій хвилині.

Головний тренер "Корінтіанса" Мано Менезес заявив, що він вважає дебют Роналдо вдалим. "Він добре рухався і спробував виконати декілька фінтів", - сказав наставник.