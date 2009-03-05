Роналдо підбили око мікрофоном
13:32, 05 березня 2009Спорт
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Дожилися: "спробував виконати декілька фінтів"...
|Фото REUTERS
Через деякий час праве око футболіста дуже запухло і поряд з ним утворився синяк. Після цього інциденту Роналдо швидко залишив поле, відмовившись відповідати на запитання журналістів.
Матч у складі "Корінтіанса, що відбувся в ніч з 4 на 5 березня, став для Роналдо першим за 13 місяців. У лютому 2008 року в грі за "Мілан" він отримав розрив хрестоподібної зв`язки лівого коліна. У матчі з "Ітумбіарою" (2:0), Роналдо вийшов на поле на 66-ій хвилині.
Головний тренер "Корінтіанса" Мано Менезес заявив, що він вважає дебют Роналдо вдалим. "Він добре рухався і спробував виконати декілька фінтів", - сказав наставник.
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