Результати 27-го туру англійської Прем'єр-ліги
21:41, 28 лютого 2009Спорт
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Ліверпуль зрізається, а Челсі - ні
Закінчилися матчі 27-го туру англійської Прем`єр-ліги
Евертон - Вест Бромвич 2:0 (Кахілл 36, Саа 70)
Арсенал - Фулхем 0:0
Челсі - Віган 2:1 (Террі 24, Лемпард 90 - Капо 82)
Міддлсбро - Ліверпуль 2:0 (Шанлі 63 - Алонсо 32 автогол)
Тепер у Челсі і Ліверпуля по 55 очок, але у Челсі на один виграш більше.
Завтра грають
Астон Вілла - Сток Сіті
Болтон - Ньюкасл
Вест Хем - Манчестер Сіті
Халл Сіті - Блекберн
Гра Сандерленд - Тоттенхем призначена на 7 березня, а МЮ - Портсмут на... 22 квітня
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