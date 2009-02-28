Результати 27-го туру англійської Прем'єр-ліги

Закінчилися матчі 27-го туру англійської Прем`єр-ліги

Евертон - Вест Бромвич 2:0 (Кахілл 36, Саа 70)

Арсенал - Фулхем 0:0

Челсі - Віган 2:1 (Террі 24, Лемпард 90 - Капо 82)

Міддлсбро - Ліверпуль 2:0 (Шанлі 63 - Алонсо 32 автогол)

Тепер у Челсі і Ліверпуля по 55 очок, але у Челсі на один виграш більше.

Завтра грають

Астон Вілла - Сток Сіті

Болтон - Ньюкасл

Вест Хем - Манчестер Сіті

Халл Сіті - Блекберн

Гра Сандерленд - Тоттенхем призначена на 7 березня, а МЮ - Портсмут на... 22 квітня