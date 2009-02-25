Результати матчів Ліги чемпіонів
00:02, 25 лютого 2009Спорт
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Нічиї на будь-який смак
Закінчилися сьогоднішні матчі 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА
Інтер - МЮ 0:0
Ліон - Барселона 1:1 (Жуніньо 6 - Анрі 67)
Арсенал - Рома 1:0 (ван Персі 37 пен.)
Атлетіко - Порту 2:2 (Родрігес 3, Форлан 45+1 - Лопес 22, 73)
Матчі у відповідь - 11 березня
Завтра відбудуться матчі
Реал - Ліверпуль
Челсі - Ювентус
Вільяреал - Панатінаїкос
Спортинг - Баварія
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