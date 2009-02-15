У Донецьку росіянка Ісінбаєва встановила другий світовий рекорд

Сьогодні в Донецьку на XX Міжнародному легкоатлетичному турнірі «Zepter – Зірки жердини» росіянка Олена ІСІНБАЄВА встановила світовий рекорд серед жінок по стрибках з жердиною в закритих приміщеннях, узявши висоту 5 метрів.

Спочатку спортсменка двічі не узяла висоту 4 м 96 см, але на третю спробу вона встановила планку на 4 м 97 см і успішно подолала її. Проте О.ІСІНБАЄВА не зупинилася на цьому рекордному показнику і потім узяла висоту 5 метрів.

Місто Донецьк, дійсно, для легкоатлетки є щасливим. Так, починаючи з 2004 року, тут вона незмінно стає не тільки переможцем турніру, але і автором нового світового рекорду. Тепер у О.ІСІНБАЄВОЇ вісім вищих світових досягнень, завойованих в Донецьку.

Всього в нинішньому XX-му ювілейному турнірі в Донецьку брали участь 11 жінок легкоатлетів з Росії, Бразилії, Німеччини, Норвегії, Польщі. У жіночому складі Україну в цьому турнірі ніхто не представляв.

Довідка УНІАН. Турнір «Zepter – Зірки жердини» почав свою історію в 1990 році. У 1997 році змагання сильних жердовиків світу були включені в офіційний спортивний календар ІААФ. За 19 минулих років турнір набув величезної популярності і визнання в усьому світі. За ці роки зал донецького палацу спорту «Дружба» бачив практично всіх сильних жердовиків світу. На змаганнях було встановлено 9 світових рекордів і десятки національних.

Тричі місто Донецьк ставало свідком підкорення світових рекордів серед чоловіків і шість разів – серед жінок.

Тут в 1993 році Сергієм БУБКОЮ було встановлено прославлений світовий рекорд 6,15 м, які і дотепер є неперевершеним.