Збірна України з футболу виграла у Сербії

21:00, 11 лютого 2009
Спорт
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Сьогодні - день товариських матчів

Збірна України з футболу виграла товариський матч у збірної Сербії.

Україна - Сербія 1:0 (Назаренко 16) 

Склад збірної України: Худжамов, Мандзюк, Русол, Шевчук, Пашаєв (Чигринський 46), Тимощук, Назаренко, Калініченко (Ротань 90+1), Левченко, Воронін (Гоменюк 46), Дєвіч.

З таким же рахунком 1:0 збірна Ізраїлю виграла в Угорщини, а Польща - в Уельсу.

Латвія - Вірменія 0:0

Мозамбік - Малаві 2:0

Молдова - Македонія 1:1

Лівія - Уругвай 2:3

Ліхтенштейн - Ісландія 0:2

Кіпр - Словаччина 3:2

Казахстан - Естонія 2:0

Литва - Андорра 3:1

Алжир - Бенін 2:1

Нагадаємо, що до кінця дня відбудуться матчі:

Туреччина - Кот д`Івуар

Румунія - Хорватія

Марокко - Чехія

Греція - Данія

Австрія - Швеція

Швейцарія - Болгарія

Німеччина - Норвегія

Туніс - Нідерланди

Бельгія - Словенія

Франція - Аргентина

Португалія - Фінляндія

Іспанія - Англія

а також

Кувейт - Азербайджан

Того - Буркіна Фасо

Камерун - Гвінея

Єгипет - Гана

ЮАР - Чилі

Ямайка - Нігерія

 

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