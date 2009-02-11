Збірна України з футболу виграла у Сербії

Сьогодні - день товариських матчів

Збірна України з футболу виграла товариський матч у збірної Сербії. Україна - Сербія 1:0 (Назаренко 16) Склад збірної України: Худжамов, Мандзюк, Русол, Шевчук, Пашаєв (Чигринський 46), Тимощук, Назаренко, Калініченко (Ротань 90+1), Левченко, Воронін (Гоменюк 46), Дєвіч. З таким же рахунком 1:0 збірна Ізраїлю виграла в Угорщини, а Польща - в Уельсу. Латвія - Вірменія 0:0 Мозамбік - Малаві 2:0 Молдова - Македонія 1:1 Лівія - Уругвай 2:3 Ліхтенштейн - Ісландія 0:2 Кіпр - Словаччина 3:2 Казахстан - Естонія 2:0 Литва - Андорра 3:1 Алжир - Бенін 2:1 Нагадаємо, що до кінця дня відбудуться матчі: Туреччина - Кот д`Івуар Румунія - Хорватія Марокко - Чехія Греція - Данія Австрія - Швеція Швейцарія - Болгарія Німеччина - Норвегія Туніс - Нідерланди Бельгія - Словенія Франція - Аргентина Португалія - Фінляндія Іспанія - Англія а також Кувейт - Азербайджан Того - Буркіна Фасо Камерун - Гвінея Єгипет - Гана ЮАР - Чилі Ямайка - Нігерія

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