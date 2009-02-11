Збірна України з футболу виграла у Сербії
Сьогодні - день товариських матчів
Збірна України з футболу виграла товариський матч у збірної Сербії.
Україна - Сербія 1:0 (Назаренко 16)
Склад збірної України: Худжамов, Мандзюк, Русол, Шевчук, Пашаєв (Чигринський 46), Тимощук, Назаренко, Калініченко (Ротань 90+1), Левченко, Воронін (Гоменюк 46), Дєвіч.
З таким же рахунком 1:0 збірна Ізраїлю виграла в Угорщини, а Польща - в Уельсу.
Латвія - Вірменія 0:0
Мозамбік - Малаві 2:0
Молдова - Македонія 1:1
Лівія - Уругвай 2:3
Ліхтенштейн - Ісландія 0:2
Кіпр - Словаччина 3:2
Казахстан - Естонія 2:0
Литва - Андорра 3:1
Алжир - Бенін 2:1
Нагадаємо, що до кінця дня відбудуться матчі:
Туреччина - Кот д`Івуар
Румунія - Хорватія
Марокко - Чехія
Греція - Данія
Австрія - Швеція
Швейцарія - Болгарія
Німеччина - Норвегія
Туніс - Нідерланди
Бельгія - Словенія
Франція - Аргентина
Португалія - Фінляндія
Іспанія - Англія
а також
Кувейт - Азербайджан
Того - Буркіна Фасо
Камерун - Гвінея
Єгипет - Гана
ЮАР - Чилі
Ямайка - Нігерія