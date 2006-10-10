Завтра у Києві відбудеться матч фан-збірних України та Шотландії (схема)

Завтра об 11.30 на стадіоні Навчально-тренувального комплексу імені В.Баннікова (верхнє поле НСК "Олімпійський") відбудеться матч фан-збірних України та Шотландії.

Як повідомили УНІАН в пре-службі ФФУ, матч між вболівальниками України та Шотландії відбудеться вперше в історії фан-турнірів.

Повідомляється, що матч організовано на прохання Шотландської футбольної асоціації та за підтримки посольства Великої Британії в Україні. З української сторони організаторами виступили Федерація футболу України та Молодіжний футбольний союз.

На матчі будуть присутні Віталій КЛИЧКО, Григорій СУРКІС, Надзвичайний та Повноважний Посол Великобританії в Україні Тімоті БАРРОУ.

Для глядачів фан-матчу приготували сюрпризи – цікаву програму з конкурсами та призами.

Збірну Шотландії підтримуватимуть близько тисячі шотландських прихильників. Загалом Шотландська асоціація замовила 3,5 тис. квитків для своїх уболівальників, які з учорашнього дня групами прибувають до Києва.

До збірної України увійдуть гравці команд-учасниць фан-турніру „Кубок незалежності-2006”, більшість яких представляють команду фан-клубу київського „Динамо”.

Як відомо, завтра Українська національна збірна з футболу гратиме зі збірною Шотландії за вихід до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2008 о 20.00 та НСК "Олімпійський".