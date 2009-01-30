БК "Донецьк" підписав контракт з американським форвардом

Баскетбольний клуб "Донецьк" підписав контракт з 33-річним американським форвардом Деметріусом АЛЕКСАНДЕРОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, контракт підписано до кінця поточного сезону, вартість контракту не називається.

Д.АЛЕКСАНДЕР (зріст 204 см, вага 105 кг), народився в м. Честерфілд (штат Міссурі, США). Професійну кар`єру почав у 1997 році. Виступав за різні клуби США, Японії, Ізраїлю, Італії, Іспанії, Франції, Пуерто-Рико і Кореї. Два останні сезони виступав у складі ризького "Баронса" (Латвія). Володар Кубка Європи ФІБА 2008 року, чемпіон Латвії 2007/08 рр.