УЄФА назвала час «Х» для Львова
09:34, 29 січня 2009Спорт
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Тейлор та Суркіс оглянуть будівництво
Генеральний секретар УЄФА Девід Тейлор та президент Федерації футболу України Григорій Суркіс 4-5 лютого відвідають Львівщину з офіційним візитом.
Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.
Водночас представники ОДА стверджують, що це попередня інформація, яка надійшла до облдержадміністрації.
Тейлор та Суркіс оглянуть будівництво нового стадіону до Євро-2012.
Також експерт УЄФА відвідає міжнародний аеропорт "Львів" та ознайомиться з проектом реконструкції злітної смуги і пасажирського терміналу аеропорту. Гостям продемонструють будівлю львівського залізничного вокзалу.
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