УЄФА назвала час «Х» для Львова

Генеральний секретар УЄФА Девід Тейлор та президент Федерації футболу України Григорій Суркіс 4-5 лютого відвідають Львівщину з офіційним візитом.

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Водночас представники ОДА стверджують, що це попередня інформація, яка надійшла до облдержадміністрації.

Тейлор та Суркіс оглянуть будівництво нового стадіону до Євро-2012.

Також експерт УЄФА відвідає міжнародний аеропорт "Львів" та ознайомиться з проектом реконструкції злітної смуги і пасажирського терміналу аеропорту. Гостям продемонструють будівлю львівського залізничного вокзалу.

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