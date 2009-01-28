Блохін не хоче піддаватися спокусам, які виявляться пшиком

Екс-тренер збірної України з футболу Олег Блохін розповів в інтерв`ю про свої плани на майбутнє.

«Для тренера Блохіна зараз настав мертвий сезон. В одних країнах чемпіонати у розпалі. В інших – ще не починалися, але підготовка вже йде на повну. Приймати команду в такій ситуації нелогічно», - відзначає екс-наставник ФК «Москва».

Блохін каже, що пропозиції є, ними займається його агент – Шандор Варга.

Тренер натякнув, що швидше за все мова йтиме про збірну, а не про клуб.

«Можна сказати так: живу в режимі очікування. Подій не кваплю. Думаю, до літа все проясниться. Раніше – навряд чи», - говорить Блохін.

Ну а щодо того, щоб залишитися в Україні... «Про це поки не було розмов. На батьківщині, напевно, працювати краще, комфортніше для душі, але тренерська робота влаштована так, що не ти вибираєш, а тебе вибирають. А тут ще фінансова криза всіх огріла, як обухом, по голові. Але одночасно підняла на нову висоту ретельність вибору. Тепер уже точно не можна піддаватися спокусам, які на перевірку виявляться пшиком», - відзначив Блохін.

Football.ua