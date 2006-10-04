Фінал Ліги чемпіонів пройде в Москві

Виконком Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалив надати Москві право проведення фіналу Ліги чемпіонів сезону 2007/08, передає агентство РІА Новости, посилаючись на поінформоване джерело в Російському футбольному союзі (РФС).

Росія подавала заявку на проведення фіналу найпрестижнішого клубного єврокубку в 2008 або 2009 роках 17 березня 2006 року. Місцем проведення матчу в обох випадках пропонувався столичний спорткомплекс "Лужники". На право провести фінальну гру Ліги чемпіонів також претендували Севілья, Рим, Берлін і Лондон.

У травні в російській столиці відбулася технічна презентація ВСА "Лужники". Посадовцям УЄФА були продемонстровані можливості російської столиці в різних сферах, зокрема, як організації мешкання членів УЄФА, команд, суддів, представників ЗМІ та болільників, пропускна можливість аеропортів, транспортні розв`язки, організація змагань, квиткових програм і спортивно-розважальних заходів.

Представники МЗС Росії під час інспекції запевнили чиновників УЄФА, що в разі вибору Москви як місця проведення фіналу Ліги чемпіонів, футболістам і болільникам буде забезпечений полегшений візовий режим.

Лента.ру