«Зеніт» і «Арсенал» запекло торгуються за Аршавіна

Петербурзький "Зеніт" і лондонський "Арсенал" можуть погодити трансфер Андрія Аршавіна протягом найближчих 48 годин, повідомляють у п`ятницю англійські ЗМІ.

За відомостями Daily Mail, в "Арсеналі" сподіваються, що "Зеніт" погодиться на покращену пропозицію "канонірів" у розмірі приблизно 15 мільйонів фунтів, причому гроші за 27-річного форварда збірної Росії будуть переведені англійцями протягом двох років.

В інтерв`ю Guardian генеральний директор "Зеніту" Максим Мітрофанов заявив, що "угоду можуть укласти протягом двох днів". При цьому він уточнив, що 12 мільйонів фунтів, які "Арсенал" пропонував за Аршавіна до останнього часу, пітерці вважають недостатньою компенсацією.

"За 12 мільйонів ми Аршавіна не продамо. Спочатку ми встановили ціну на позначці в 20 мільйонів, але готові піти на поступки. На які саме - в клубі немає однозначної думки. Але ми готові оперативно розглянути нову пропозицію "Арсеналу", - відзначив Мітрофанов, додавши, що Аршавін вже домовився з "канонірами" про особистий контракт.

Відповідаючи на запитання, чи погодиться "Зеніт" продати Аршавіна за 14 мільйонів фунтів, Мітрофанов сказав: "Я не знаю, вирішувати раді директорів. Упевнений, що компромісу можна досягти. Але якщо "Арсенал" не піде нам назустріч, їм доведеться шукати собі іншого футболіста".

РІА "Новости"