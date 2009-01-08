Планам київського Динамо перешкодила війна

Київське "Динамо" до другої половини сезону буде готуватися в Іспанії, а не Ізраїлі.

Як повідомляє Champion з посиланням на інформаційний відділ "Динамо", причина зміни планів віце-чемпіонів країни - війна на Близькому сході.

Підготовчий збір з 16 по 28 січня відбудеться у Марбельї, що розташована на південному узбережжі Іспанії.

"Ми наперед спланували всі етапи зимової підготовки і в січні мали їхати до Ізраїлю. Але через напружену ситуацію в країні вимушені змінити свої плани", - сказав генеральний директор клубу Резо ЧОХОНЕЛІДЗЕ.

За словами керівника клубу, зараз вирішуються останні питання з організації збору в Марбельї, зокрема - уточнюються спаринг-партнери.

Дати проведення контрольних матчів і суперники стануть відомі у найближчі дні.