Закінчився матч Металург - Панатінаїкос
... та інші матчі Кубку УЕФА
Закінчився матч-відповідь першого кола Кубку УЕФА між командами «Металург» (Запоріжжя) – «Панатінаїкос» (Афіни, Греція). Запорожці програли 0:1. У першому матчі команди зіграли внічию 1:1. Таким чином і другий український клуб не дійшов сьогодні до групового турніру УЕФА.
Результати решти матчів-відповідей першого круга Кубка УЕФА, які закінчилися на цю хвилину:
Оденсе - Герта 1-0 (за наслідками двох матчів до групового турніру проходить Оденсе)
Млада - Олімпік 4-2 (Млада)
Нансі - Шальке-04 3-1 (Нансі)
Ланс - Етнікос 3-1 (Ланс)
Брондбю - Айнтрахт Франкфурт 2-2 (Айнтрахт)
Парма - Рубін 1-0 (Парма)
Пашинг - Ліворно 0-1 (Ліворно)
Херенвєєн - Сетубал 0-0 (Херенвєєн)
Зульте-Варегем - Локомотив 2-0 (Зульте-Варегем)
Работнічки -Базель 0-1 (Базель)
ЦСКА Софія - Бешикташ 2-2 (Бешикташ)
Хапоель - Чорноморець 3-1 (Хапоель)
Грасcхопперс - Отвідаберг 5-0 (Грасcхопперс)
Кайсеріспор - Алкмаар 1-1 (Алкмаар)
Динамо Бухарест - Ксанті 4-1 (Динамо)
Осер - Динамо Загреб 3-1 (Осер)
Фейєноорд - Локомотив Софія 0-0 (Фейєноорд)
Гронінген - Партизан 1-0 (Партизан)
Црвена Звезда - Слован Ліберець 1-2 (Слован)
Літекс - Маккабі Хайфа 1-3 (Маккабі)
Ньюкасл - Левадія 2-1 (Ньюкасл)
Байєр - Сьон 3-1 (Байєр)
Брюгге - Ружомберок 1-1 (Брюгге)
Рандерс - Фенербахче 0-3 (Фенербахче)
Блекберн - Зальцбург 2-0 (Блекберн)
Аякс - Старт 4-0 (Аякс)
Рейнджерс - Мольде 2-0 (Рейнджерс)
Палермо - Вест Хем 3-0 (Палермо)
Аустрія - Легія 1-0 (Аустрія)
Спарта - Хартс 0-0 (Спарта)
ПСЖ - Деррі Сіті 2-0 (ПСЖ)
Ще 8 матчів тривають.
Далі 40 клубів - учасників групового етапу - діляться на вісім груп по п`ять команд. Кожна команда проводить в групі по чотири гри (дві вдома, дві на виїзді). До стадії плей-офф виходять володарі перших трьох місць у групах, а також команди, що посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів УЕФА.