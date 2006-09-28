Закінчився матч Металург - Панатінаїкос

Закінчився матч-відповідь першого кола Кубку УЕФА між командами «Металург» (Запоріжжя) – «Панатінаїкос» (Афіни, Греція). Запорожці програли 0:1. У першому матчі команди зіграли внічию 1:1. Таким чином і другий український клуб не дійшов сьогодні до групового турніру УЕФА.

Результати решти матчів-відповідей першого круга Кубка УЕФА, які закінчилися на цю хвилину:

Оденсе - Герта 1-0 (за наслідками двох матчів до групового турніру проходить Оденсе)

Млада - Олімпік 4-2 (Млада)

Нансі - Шальке-04 3-1 (Нансі)

Ланс - Етнікос 3-1 (Ланс)

Брондбю - Айнтрахт Франкфурт 2-2 (Айнтрахт)

Парма - Рубін 1-0 (Парма)

Пашинг - Ліворно 0-1 (Ліворно)

Херенвєєн - Сетубал 0-0 (Херенвєєн)

Зульте-Варегем - Локомотив 2-0 (Зульте-Варегем)

Работнічки -Базель 0-1 (Базель)

ЦСКА Софія - Бешикташ 2-2 (Бешикташ)

Хапоель - Чорноморець 3-1 (Хапоель)

Грасcхопперс - Отвідаберг 5-0 (Грасcхопперс)

Кайсеріспор - Алкмаар 1-1 (Алкмаар)

Динамо Бухарест - Ксанті 4-1 (Динамо)

Осер - Динамо Загреб 3-1 (Осер)

Фейєноорд - Локомотив Софія 0-0 (Фейєноорд)

Гронінген - Партизан 1-0 (Партизан)

Црвена Звезда - Слован Ліберець 1-2 (Слован)

Літекс - Маккабі Хайфа 1-3 (Маккабі)

Ньюкасл - Левадія 2-1 (Ньюкасл)

Байєр - Сьон 3-1 (Байєр)

Брюгге - Ружомберок 1-1 (Брюгге)

Рандерс - Фенербахче 0-3 (Фенербахче)

Блекберн - Зальцбург 2-0 (Блекберн)

Аякс - Старт 4-0 (Аякс)

Рейнджерс - Мольде 2-0 (Рейнджерс)

Палермо - Вест Хем 3-0 (Палермо)

Аустрія - Легія 1-0 (Аустрія)

Спарта - Хартс 0-0 (Спарта)

ПСЖ - Деррі Сіті 2-0 (ПСЖ)

Ще 8 матчів тривають.

Далі 40 клубів - учасників групового етапу - діляться на вісім груп по п`ять команд. Кожна команда проводить в групі по чотири гри (дві вдома, дві на виїзді). До стадії плей-офф виходять володарі перших трьох місць у групах, а також команди, що посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів УЕФА.