Закінчився матч Шахтар - Олімпіакос

Закінчився матч 2-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів з футболу в групі D, в якому зустрічалися донецький "Шахтар" і "Олімпіакос" (Пірей, Іспанія). Нічия 2:2.

Склади команд: Шахтар: Шуст, Хюбшман, Тимощук, Фернандіньо, Матузалем, Левандовські, Брандао (76, Воробей), Рац, Маріка (89, Агахова), Срна, Элано (76, Жадсон). Олімпіакос: Нікополідіс, Столтідіс, Кастільо, Марич, П.Джорджевич, Костулас, Георгатос, Константіну (90, Оккас), Пантос (85, Рівалдо), Анатолакіс (46, Пацацоглу), Жуліо Сезар.

(Перший тайм матчу ”Шахтар” - ”Олімпіакос”) Другий тайм почався гострою атакою Шахтаря. Гірники перехопили м`яч і Матузалем після скидки Брандао бив з 15 метрів, Никополідіс прийняв удар, Брандао не віддав у центр, а добивав з гострого кута... Після кутового б`є Фернандіньо – знову м`яч бере воротар.

Небезпечний момент біля воріт Шахтаря виник на 50-й хвилині. Біля грецьких воріт небезпеки виникають кожні 2-3 хвилини: Брандао (простріл, нікому підтримати), Маріка (здалека, грає воротар), знову Маріка (перед воротами, нікого, але мимо), Елано (з лінії штрафної, неточно). Голу немає.

Не забиваєш ти... (далі всі знають). На 66-й хвилині Кастільо на швидкості дійшов до штрафної, віддав ліворуч на Марича, той сильно вдарив, Шуст відбив перед собою і Кастільо, набігаючи добив (точніше, заніс) з трьох метрів. Добив, так, рукою, але «рука Бога», на думку судді, вже занесена в правила. 2:1.

Сквиталися практично негайно. Пас у боротьбу перед воротами від Тимощука з кута штрафної. Маріка проштовхував цей м`яч серед десятка ніг двічі. Другий раз – у сітку. 2:2.

На 70-й хвилині промахнувся по порожніх воротах Кастільо, ще за хвилину невдало зіграв на виході Шуст.

Гра ставала напруженою. На 72-у хвилину кількість жовтих карток досягла п`яти (2 – у Шахтаря). Гравці обох команд раз по раз вдавалися до непомітних для судді ударів суперників. Атакувати ставало тяжко, а створені ситуації завершувалися неточно. На 83-й знову після помилки воротаря по порожніх воротах б`є Константіну.

За 5 хвилин до кінця більше хвилини забрав у гри болільник, який спробував вибігти на поле, але пройшов по газону тільки 3-4 метри. Охорона повалила його і відтягла на бігову доріжку.

Додано чотири хвилини. Шахтар штурмує, але тяжко...

2:2.

Статистика матчу (Шахтар - Олімпіакос): удари по воротах – 21:13, удари в створ – 12:6, блоковані удари – 2:1, фоли – 22:15, офсайди – 3:1, кутові – 10:2, володіння м`ячем – 59:41.

Одночасно з матчем Шахтар – Олімпіакос закінчилися ігри: Вердер - Барселона (1:1), Левськи - Челсі (1:3), Інтер - Баварія (0:2), Ліверпуль - Галатасарай (3:2), Бордо - ПСВ (0:1), Валенсія - Рома (2:1). Матч Спартак - Спортинг (група B) у Москві раніше завершився внічию - 1:1.