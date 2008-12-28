Результати 20-го туру англійської Прем'єр-ліги

Ліверпуль "виніс" Ньюкасл

Англія. Прем`єр-ліга 20-й тур Ньюкасл 1:5 Ліверпуль (Едгар 45 - Джеррард 31, 66, Хююпя 36, Бабель 50, Алонсо 76 пен. ) Фулхем - Челсі 2:2 (Демпсі 10, 89 - Лемпард 50, 72) Арсенал - Портсмут 1:0 (Галлас 81) Блекберн - Манчестер Сіті 2:2 (Маккарті 45+1, Робертс 84 - Старрідж 87, Робіньйо 90+3) Евертон - Сандерленд 3:0 (Артета 9, 27, Гослінг 82) Вест Хем - Сток Сіті 2:1 (Коул 51, Трістан 88 - Файє 4) Вест Бромвіч - Тоттенхем 2:0 (Беднар 83, Бітті 90) Болтон - Віган 0:1 (Закі 44 пен.)

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