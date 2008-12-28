Результати 20-го туру англійської Прем'єр-ліги

20:25, 28 грудня 2008
Спорт
1240

Ліверпуль "виніс" Ньюкасл

Англія. Прем`єр-ліга 20-й тур

Ньюкасл 1:5 Ліверпуль (Едгар 45 - Джеррард 31, 66, Хююпя 36, Бабель 50, Алонсо 76 пен. )

Фулхем - Челсі 2:2 (Демпсі 10, 89 - Лемпард 50, 72)

Арсенал - Портсмут 1:0 (Галлас 81)

Блекберн  - Манчестер Сіті 2:2 (Маккарті 45+1, Робертс 84 - Старрідж 87, Робіньйо 90+3)

Евертон - Сандерленд 3:0 (Артета 9, 27, Гослінг 82)

Вест Хем  - Сток Сіті 2:1 (Коул 51, Трістан 88 - Файє 4)

Вест Бромвіч  - Тоттенхем 2:0 (Беднар 83, Бітті 90)

Болтон - Віган 0:1 (Закі 44 пен.)

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter