Остаточний рахунок у матчі ”Реал” - ”Динамо”

Закінчився матч 2-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів з футболу в групі Е, в якому зустрічалися київське "Динамо" і "Реал" (Мадрид, Іспанія). Кияни програли 5:1.

Склади команд: Динамо: Шовковський, Сабліч, Корреа (74, Михалик), Белькевич (70, Рибка), Діого Рінкон (88, Алієв), Шацьких, Гусєв, Мілевський, Несмачний, Гавранчич, Юссуф. Реал: Касільяс, Роберто Карлос, Рамос, Каннаваро, Діарра, Рауль (84, Робіньо), Емерсон, Гуті, ван Ністелрой (72, Роналдо), Рейєс (46, Бекхем), Мехія.

Перший тайм матчу ”Реал” - ”Динамо”

Другий тайм почався дещо приємніше. 47-а хвилина, 3:1. Нехай навіть для цього довелося бити двічі в одну точку. Удар Шацьких воротар іспанців зміг відбити, але перед собою. На добивання вже йшли три гравці, пробив Мілевський.

Атаки мадридців стали небезпечнішими, на заміну вийшов Бекхем і відразу включився у гру.

На 58-й хвилині Корреа і Мілевський вийшли вдвох на захисника, але Корреа перетримав м`яч.

А за дві хвилини груба помилка захисників “Динамо”, Рауль перехопив їх втомлену перепасовку, швидко, технічно обвів Шовковського, закотив м`яч без перешкод. 4:1.

На 70-й хвилині – 5:1. Ністелрой на межі офсайду пройшов у центрі за лінію захисту. Але СаШо твердо вирішив, що тепер навіть вихід один-на-один він не пропустить, і перервав атаку Ністелроя, схопивши його за ступню. Червона картка... У воротах його змінив Олександр Рибка (з поля пішов Белькевич), який не зміг узяти пенальті, але невдовзі дістав важкий м`яч у нижній дев`ятці.

На 75-й і 76-й хвилинах кияни втратили реальні шанси забити. Спочатку Рінкон і Шацьких не зважилися на удар, а потім Рінкон пробив мимо. У ці хвилини, мабуть, і був зрозумілий секрет програшу: за формальної правильності всіх дій на полі, не вистачає азарту, твердості, волі, упевненості у вирішальні моменти. Немає психології переможця. А так – середня європейська команда: у суперника слабшого виграє, суперникові сильнішому – програє. Нічого несподіваного...

На 90-й хвилині “Динамо” могло залишитися без воротаря вдруге. Серхіо Рамос пішов на Рибку в стрибку ліктем вперед в обличчя. Воротаря лікарі повернули на полі за пару хвилин, Рамос одержав жовту картку.

Кінець гри пройшов в обмінах атаками при перевазі “Реалу”, збільшувати яку мадридцям було просто ні до чого.

Статистика матчу (Реал-Динамо): удари в ворота – 15:4, удари мимо воріт – 8:6, фоли – 18:17, офсайди – 1:1, кутові – 10:1, володіння м`ячем 54:46.

Одночасно з матчем Реал – Динамо закінчилися ігри Стяуа - Ліон (0:3), Бенфіка - Манчестер Юнайтед (0:1), Селтік - Копенгаген (1:0), Арсенал - Порту (2:0), АЕК - Андерлехт (1:1), Лілль - Мілан (0:0). Матч ЦСКА - Гамбург (група G) у Москві раніше закінчився перемогою армійців 1:0.

Завтра грають: Левськи проти Челсі, Вердер проти Барселони, Спартак (Москва) проти Спортінгу, Інтер проти Баварії, Ліверпуль проти Галатасараю, Бордо проти ПСВ, Шахтар проти Олімпіакосу, Валенсія проти Роми.