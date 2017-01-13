Рабинович вимагає захистити ФК Динамо Київ від дій Нацбанку

"У рік дев'яносторіччя футбольного клубу "Динамо" (Київ), одного з найсильніших клубів Європи, 15-кратного чемпіона України, він зіткнувся з серйозними фінансовими проблемами. Це наслідок некомпетентних дій керівництва НБУ, зокрема Валерії Гонтарєвої. Під час націоналізації "Приватбанку" фінансові кошти футбольного клубу потрапили під списання, оскільки клуб був визнаний "зв'язаним об'єктом", що поставило клуб на межу виживання", – вважає Вадим Рабинович.

Депутат вимагає від генпрокурора Юрія Луценка і міністра спорту Ігоря Жданова ретельно вивчити дії Нацбанку щодо «Динамо». Крім того, Вадим Рабинович закликає чиновників докласти всі зусилля, щоб цей футбольний клуб не припинив свого існування.

Нагадаємо, що ФК «Динамо» (Київ) потрапив під списання коштів під час націоналізації «Приватбанку», тому що тимчасова адміністрація провела процедуру погашення боргів банку.