Українські біатлоністи здобули бронзу на етапі Кубка світу

Українська чоловіча збірна з біатлону посіла третє місце в естафеті на другому етапі Кубка світу в Хохфільцені (Австрія).

Як передає кореспондент УНІАН, українська збірна у складі В’ячеслава ДЕРКАЧА, Андрія ДЕРИЗЕМЛІ, Олега БЕРЕЖНОГО та Сергія СЄДНЄВА поступилася на 2 хвилини 38 секунд російській збірній, що прийшла першою, та на 50 секунд збірній Австрії, що посіла друге місце.

Після невдалої стрільби В.ДЕРКАЧА на першому етапі Україна була лише 14-ою, після другого етапу – вже 9-ою, а після третього – четвертою.

Остаточно все вирішилося на останньому вогневому рубежі, коли словенець Вася РУПНІК, що йшов до того третім, припустився 5 промахів, і мав пробігти 2 штрафних кола по 150 метрів. С.СЄДНЄВУ також довелося використати три додаткових патрони, однак він обійшовся без додаткових кіл, у той час, як норвежець Еміл Хельге СВЕНДСЕН, що фактично йшов впритул до С.СЄДНЄВА припустився чотирьох промахів, і, відповідно, мав пробігти одне штрафне коло.

Сьогоднішня “бронза” стала найкращим досягненням українських чоловічих біатлонних команд в естафетах на етапах Кубка світу з 3 грудня 2000 року, коли українська “четвірка” в Антхольц-Антерсельві посіла друге місце. З нинішнього складу естафетної команди лише В.ДЕРКАЧ та А.ДЕРИЗЕМЛЯ брали участь у тій естафеті.