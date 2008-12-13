Еротичний календар допоміг біатлоністкам поїхати на Кубок світу

Жіноча збірна Канади з біатлону знайшла гроші на участь у другому етапі Кубка світу, завдяки продажам календарів зі своїми еротичними фотографіями. Календар був випущений у продаж ще в жовтні 2008 року, але тоді його головною метою була популяризація біатлону в Канаді.

У повідомленні на офіційному сайті Федерації біатлону Канади зазначено, що в зйомках взяли участь п`ять спортсменок - Зіна Кочер, Сандра Кіт, Розанна Кроуфорд, Меган Імрі і Меган Танді . З п`ятьох тисяч календарів вартістю 20 канадських доларів (16,4 долара США) продано вже дві з половиною тисячі.

Другий етап Кубка світу з біатлону проходить в Хохфільцені (Австрія). У жіночій частині програми заплановані три гонки: спринт (12 грудня), гонка переслідування (13 грудня) і естафета (14 грудня).

Лента.ру