Результати матчів Кубка УЄФА

Закінчилися матчі четвертого туру групового етапу Кубка УЄФА в групах E-Н

Група E

Вольфсбург - Портсмут 3:2 (Дзеко 3, 23, Місімович 74 - Дефо 11, Мвуемба 14)

Херенвеєн - Брага 1:2 (Сібон 19 - Куеста 35, Агуйяр 56)

У Вольфсбурга 9 очок після трьох ігор, у Мілана - 7(3), Браги - 6(4), Портсмута - 1(3), Херенвеєна 0(3)

17 грудня грають Портсмут - Херенвен, Милан - Вольфсбург.

Группа F Астон Вілла - Жиліна 1:2 (Дельфонесо 28 - Лейтнер 15, Стівар 19)

Славія - Гамбург 0:2 (Оліч 30, Петрич 90 пен.)

У Астон Вілли 6 очок після трьох ігор, у Аякса - 6(3), Гамбурга 6(3), Жиліни 4(4), Славії - 1(3)

17 грудня грають Гамбург - Астон Вілла, Аякс - Славія.

Група G Копенгаген - Русенборг 1:1 (Антонссон 85 - Іверсен 33)

Валенсія - Брюгге 1:1 (Джигич 59 - Алькарас 19)

У Сент-Етьєнна 7 очок після трьох ігор, у Валенсії - 5(3), Брюгге 3(3), Копенгагена - 3(3), Русенборга 2(4)

17 грудня грають Сент-Етьєнн - Валенсія, Брюгге - Копенгаген.

Група H Нансі - ЦСКА 3:4 (Зерка 5, Фере 72, Кемерлінг 79 - Лав 23, 61, 89, Рамон 33)

Лех - Депортіво 1:1 (Ренгіфо 41 - Колотто 3)

У ЦСКА 12 очок після чотирьох ігор, у Нансі - 4(3), Депортіво 4(3), Леха - 2(3), Фейєноорда 0(3)

17 грудня грають Фейєноорд - Лех, Депортіво - Нансі.

Нагадаємо, що вчора відбулися матчі

Група A

Манчестер Сіті - ПСЖ 0:0

Твенте - Шальке 2:0 (Вілаерт 3, Перес 55 - Асамоа 77)

У Манчестер Сіті 7 очок після трьох ігор, Твенте 6(3), у Шальке - 4(4), Расингу - 2(3), ПСЖ 2(3)

18 грудня грають ПСЖ - Твенте, Расінг - Манчестер Сіті.

Група B

Металіст - Олімпіакос 1:0 (Едмар 87)

Герта - Галатасарай 0:1 (Барош 69 пен.)

У Галатасараю 9 очок після чотирьох ігор, у Металіста - 7(3), Олімпіакоса 3(3), Герти - 2(3), Бенфіки 1(3)

18 грудня грають Олімпіакос - Герта, Бенфіка - Металіст.

Група C

Севілья - Партизан 3:0 (Л.Фабіано 32 пен., 73, Ренато 46)

Стандард - Сампдорія 3:0 (Камарго 23, Оньєву 35, Йованович 43)

У Стандарда 9 очок після трьох ігор, Севільї - 6(3), Сампдорії - 4(3), Штутгарта 4(3), Партизана 0(4)

18 грудня грають Штутгарт - Стандард, Сампдорія - Севілья.

Група D

Спартак (Москва) - Неймеген 1:2 (Ковальчук 2 - ван Бекерінг 86, Шене 88)

Удінезе - Динамо (Загреб) 2:1 (Квальярелла 5, Ободо 79 - Бішчан 90+2)

У Удінезе 9 очок після трьох ігор, у Тоттенхема - 6(3), Неймегена 3(3), Спартака 3(3), Динамо - 3(4)

18 грудня грають Неймеген - Удінезе, Тоттенхем - Спартак.